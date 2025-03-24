Подмосковная сборная завоевала четыре золотые медали на первенстве России по шорт-треку

​Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые медали на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фаиля Аймалетдинова завоевала три награды в индивидуальных стартах, она выступила на дистанциях 500, 1 тыс. и 1,5 тыс. м. Помимо этого, спортсменка выступила в составе подмосковной сборной, в которую также вошли Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Им удалось занять первое место в эстафете на 3 тыс. м.

Соревнования прошли в Саранске, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.