Подмосковная сборная завоевала медали на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России ]

Подмосковная сборная завоевала бронзовые медали на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, в ее состав вошли Константин Николаев, Ксения Каблукова, Александра Баранцева и Данила Букин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены выступили на трамплине К-95. На первом месте оказалась команда из Свердловской области, на второй — Москвы.

«После первой попытки наша команда показала отличный результат, мы шли всего в двух очках от первого места. Однако ко второй попытке немного изменились погодные условия, которые повлияли на наши прыжки», — поделилась Ксения Каблукова.

Соревнования продлятся до воскресенья, 2 марта, они проходят в комплексе «Снежинка» в городе Чайковский Свердловской области. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.