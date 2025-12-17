Подмосковная сборная завоевала награды на соревнованиях по санному спорту

Подмосковная сборная завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях «Юношеский Кубок» по санному спорту 2025 — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотую награду получил Никита Телецкий (СШОР «Истина», Дмитров), он выступил среди юношей 14-15 лет в дисциплине «одноместные сани». Серебряными призерами стали тандем Матвея Баринова (СШОР «Истина», Дмитров) и Никиты Смирнова (СШОР Алберта Демченко «Дмитров») в дисциплине «двухместные сани» в возрастной группе «юноши 16-17 лет», а также подмосковная команда среди юношей и девушек 16-17 лет. В нее вошли Юрий Павлов (СШОР «Истина», Дмитров), Матвей Баринов, Никита Смирнов и Вера Барковская (СШОР «Истина», Дмитров). Еще одну медаль Юрий Павлов получил в дисциплине «одноместные сани» среди спортсменов 16-17 лет.

Соревнования прошли в поселке городского типа Красная поляна Краснодарского края в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.