Подмосковная сборная завоевала три награды первенства России по кендо

Подмосковная сборная завоевала три медали на первенстве России по кендо – две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, коллектив, в состав которого вошли Александр Ильин (Егорьевск), Никита Покушев (Егорьевск), Кирилл Данилов (Егорьевск) и Ростислав Кохов (Электросталь), занял первое место в командных соревнованиях среди юниоров 15–17 лет. Кроме того, победу в личном зачете в возрастной категории 11-14 лет одержал Даниил Ворожейкин (Егорьевск). Еще одну награду получил Александр Ильин по итогам личного зачета среди юниоров 15-17 лет.

Участниками соревнований стали более 220 спортсменов из 27 регионов России. Они прошли в Казани в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.