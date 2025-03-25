Подмосковная Система-112 обработала почти 100 млн вызовов с 2015 года

Операторы подмосковной Системы-112 почти за 10 лет работы службы спасения приняли 99 млн вызовов. Служба начала работу в июне 2015 года.

«Эти вызовы охватывают широкий спектр ситуаций: от экстренных случаев, требующих немедленного реагирования, до справочных запросов и обращений за психологической помощью. Важно отметить, что ни один звонок не остается без внимания», — отметили в пресс-службе Системы-112 региона.

Чаще всего жители звонят на номер 112 для вызова медиков. С 2015 года поступило более 25 млн таких вызовов. На втором месте — вызовы, адресованные правоохранительным органам. Их поступило свыше 8 млн. Также было принято около 1 млн вызовов, направленных в службу пожарной охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей области с профессиональным праздником. Число таких специалистов в регионе составляет около 19 тыс.