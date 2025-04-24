Подмосковная «Система 112» с начала года приняла около 50 тыс. вызовов о пожарах
Операторы «Системы 112» Подмосковья с января приняли 50 тыс. вызовов о пожарах
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
Операторы «Системы 112» Московской области с начала текущего года приняли около 50 тыс. вызовов о возгораниях различного характера, в том числе свыше 10 тыс. обращений, связанных с природными пожарами.
«Статистика показывает, что пожары остаются одной из наиболее распространенных угроз безопасности населения», — говорится в сообщении пресс-службы системы.
Жителям напомнили, что в случае возгорания следует сразу же позвонить на номер «112» и максимально коротко и ясно сообщить оператору, что случилось. В случае необходимости на место происшествия будут направлены не только пожарные, но и полицейские, медики и специалисты газовой службы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к пожароопасному сезону.