Подмосковная Служба помощи при ДТП оказала поддержку участникам более 4 тыс. аварий в новогодние праздники

В период новогодних праздников, с 1 по 11 января, подмосковная Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 4,2 тыс. аварий без пострадавших – поддержку получили свыше 8,5 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, участники более 1,3 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в офлайн-центрах, 529 ДТП – оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии. В ведомстве напомнили, что в случае аварии нужно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и обратиться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.