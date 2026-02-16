Подмосковная Служба помощи при ДТП оказала поддержку участникам более 5 тыс. аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 5,3 тыс. аварий без пострадавших, что на 1,8 тыс. случаев больше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что рост показателя связан со сложными погодными условиями, в том числе продолжительным снегопадом. За этот период участники 2,1 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 894 ДТП – оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии.

В ведомстве призвали водителей не оставаться в машине в случае поломки или ДТП. В этом случае важно покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего – обратиться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.