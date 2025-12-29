Подмосковная Служба помощи при ДТП оказала помощь участникам более 3 тыс. аварий без пострадавших

На прошлой неделе в подмосковную Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 3,4 тыс. ДТП без пострадавших, что на 306 случаев больше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности консультационную поддержку получили более 6,9 тыс. водителей. Участники почти 1, 3 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 471 – оформили европротоколы с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения. В случае аварии без пострадавших важно уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.