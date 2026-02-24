Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 5 тыс. аварий без пострадавших

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 5,3 тыс. ДТП без пострадавших, что на пять аварий больше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.