Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 5 тыс. аварий без пострадавших

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 5,3 тыс. ДТП без пострадавших, что на пять аварий больше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности поддержку получили более 10,7 тыс. водителей. Участникам свыше 1,9 тыс. ДТП предоставили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 669 ДТП – помогли оформить «Европротоколы».

Напомним, что в случае ДТП важно уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего – обратиться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

