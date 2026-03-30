Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам около 3 тысяч аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 2,9 тыс. аварий без пострадавших, что на 653 ДТП меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности помощь получили более 5,9 тыс. водителей. В частности, участники свыше 1,2 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 441 ДТП — оформили «европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии.

Напомним, что в случае аварии важно покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего обратиться по номеру 112.

