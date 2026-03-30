Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам около 3 тысяч аварий
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 2,9 тыс. аварий без пострадавших, что на 653 ДТП меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общей сложности помощь получили более 5,9 тыс. водителей. В частности, участники свыше 1,2 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 441 ДТП — оформили «европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии.
Напомним, что в случае аварии важно покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего обратиться по номеру 112.
