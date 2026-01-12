Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам почти 150 тыс. аварий

По итогам 2025 года подмосковная Служба помощи при ДТП отработала около 146 тыс. сообщений об авариях без пострадавших, помощь получили более 290 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, в IV квартале прошлого года «горячая линия» службы отработала около 38,5 тыс. ДТП без пострадавших. Участники более 14,3 тыс. автоаварий получили помощь в офлайн-центрах, более 5,8 тыс. – оформили «Европротокол» по телефону. Это позволило сократить число автомобилей, попавших в ДТП и ожидающих его оформления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.