Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам почти 3 тыс. аварий без пострадавших

На прошлой неделе подмосковная Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения помогла более 5,7 тыс. водителям, помощь получили участники более 2,8 тыс. ДТП без пострадавших — на 230 ДТП меньше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что участники свыше 1 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах, 421 ДТП – оформили европротоколы с помощью консультации работников «горячей линии».

Напомним, что при аварии водителям следует покинуть машину, уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и окажут помощь в оформлении ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.