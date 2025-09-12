Подмосковная солистка стала финалистом конкурса Газманова «Родники»

На гала-концерте, который пройдет 30 сентября в Санкт-Петербурге на сцене ГКЗ «Октябрьский», она исполнит авторскую песню на стихи Василия Шукшина «Плачет русская мать». Певица призналась, что с октября 2022 года в составе агитбригад она приезжает в зону специальной военной операции, чтобы выступить перед военными.

«Сегодня, в наше непростое время, когда идет спецоперация, песня „Плачет русская мать“ звучит особенно пронзительно. По просьбе моих зрителей я вновь начала включать ее в концертную программу», – поделилась она.

Она отметила, что финал станет для нее еще и личным событием, в котором ее будут поддерживать друзья и близкие.

Отметим, что артистка является лауреатом Премии губернатора Московской области (2024). В 2025 году ее наградили Почетной грамотой Президента РФ, медалями Министерства обороны России «Участник СВО» и «Генерал-майор Александр Александров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.