Подмосковная солистка стала финалистом конкурса Газманова «Родники»

Солистка Панюшкина из Подмосковья вышла в финал конкурса Газманова «Родники»
Автор-исполнитель, ветеран боевых действий, солистка Культурного центра «Красногорская филармония» Ольга Панюшкина вошла в число финалистов Национального песенного проекта Олега Газманова «Родники» («Движение Газманова — Родники»).
На гала-концерте, который пройдет 30 сентября в Санкт-Петербурге на сцене ГКЗ «Октябрьский», она исполнит авторскую песню на стихи Василия Шукшина «Плачет русская мать». Певица призналась, что с октября 2022 года в составе агитбригад она приезжает в зону специальной военной операции, чтобы выступить перед военными.
«Сегодня, в наше непростое время, когда идет спецоперация, песня „Плачет русская мать“ звучит особенно пронзительно. По просьбе моих зрителей я вновь начала включать ее в концертную программу», – поделилась она.
Она отметила, что финал станет для нее еще и личным событием, в котором ее будут поддерживать друзья и близкие.
Отметим, что артистка является лауреатом Премии губернатора Московской области (2024). В 2025 году ее наградили Почетной грамотой Президента РФ, медалями Министерства обороны России «Участник СВО» и «Генерал-майор Александр Александров».
