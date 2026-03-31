Подмосковная спортсменка одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в составе сборной России

Представительница Подмосковья Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) одержала победу на этапе Кубка мира в составе сборной России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в составе российской сборной в дисциплине «сабля» среди женщин. В состав команды также вошли представительницы других регионов России Алина Михайлова, Милена Сергеева и Анастасия Шорохова. На втором месте оказалась сборная США, на третьем — саблистки из Японии. Состязания прошли в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.