Подмосковная спортсменка одержала победу на теннисном турнире в США

Подмосковная спортсменка Мирра Андреева одержала победу на теннисном турнире WTA-1000 в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. В ведомстве напомнили, что в конце февраля подмосковная спортсменка стала чемпионкой турнира в Дубае, всего на ее счету три трофея WTA за карьеру. Новый титул позволит ей занять шестую строчку в мировом рейтинге.

«Хочу снова поблагодарить саму себя. Благодарю за то, что боролась до конца, верила в себя и не сдавалась. Я старалась, хотя было трудно», — сказала после финального матча Мирра Андреева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.