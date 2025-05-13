Подмосковная спортсменка одержала победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Подмосковная спортсменка Яна Егорян заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин серии Гран-при на призы Вениамина Решетникова, она выступила в личном первенстве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что конкуренцию ей составила представительница Алтайского края Анна Смирнова. По результатам поединка Егорян одержала победу во втором национальном турнире подряд.

Отметим, что состязания прошли в Новосибирске, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.