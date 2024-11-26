Подмосковная спортсменка одержала победу в V этапе серии Гран-при по фехтованию

Подмосковная спортсменка Яна Егорян заняла первое место в рамках V этапа национальной серии Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она обыграла спортсменку из Санкт-Петербурга Алину Ключникову со счетом 15:7. В ведомстве уточнили, что Пятый этап национальной серии Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин прошел в минувшую субботу в Пензе. Состязания организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.