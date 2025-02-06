Подмосковная спортсменка стала серебряным призером на Кубке России по тяжелой атлетике

Подмосковная спортсменка Яна Кондрашова завоевала серебряную медаль на Кубке России по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительница городского округа Люберцы выступила в весовой категории до 64 кг. Золотую и бронзовую медали завоевали спортсменки из Тюменской и Оренбургской областей соответственно. В ведомстве напомнили, что ранее серебряным призером стала Александра Фурдик в весовой категории 45 кг.

В общей сложности в турнире принимают участие более 300 атлетов из 52 регионов России, он проходит в Екатеринбурге (Свердловская область) в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.