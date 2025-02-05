Подмосковная спортсменка стала серебряным призером на Кубке России по тяжелой атлетике
Подмосковная тяжелоатлетка завоевала серебряную медаль на Кубке России
Фото: [Федерация тяжелой атлетики России]
Подмосковная спортсменка Александра Фурдик завоевала серебряную медаль на Кубке России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, она выступила в весовой категории 45 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первое место в аналогичной весовой категории заняла спортсменка из Республики Татарстан, третье — из Ивановской области. В общей сложности участниками турнира станут 300 атлетов из 52 регионов России.
Соревнования будут проходить до 10 февраля в Екатеринбурге (Свердловская область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.