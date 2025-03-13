Подмосковная спортсменка стала серебряным призером первенства Европы по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка Екатерина Карпушкина стала серебряным призером на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет, она выступила в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этом весе оказалась спортсменка из Азербайджана Эльнура Маммадова, на третьем — представительница Белоруссии Виктория Волк и Карла Солер из Испании. В ведомстве уточнили, что российская сборная в рамках первенства Европы по женской борьбе завоевала пять наград — две золотые и три серебряные медали.

Состязания провели в столице Албании — городе Тирана, там же проходит первенство Европы по вольному и классическому стилям спортивной борьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.