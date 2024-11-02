Подмосковная спортсменка заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по шорт-треку

Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по шорт-треку «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» на дистанции 1,5 тысячи метров среди юниорок. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором и третьем месте в данной дисциплине соответственно расположились представительницы Свердловской области и Санкт-Петербурга. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского и Краснодарского края, Московской, Калининградской и других областей. В результате будут определены 20 спортсменов, которые примут участие в Российско-Китайских играх в январе 2025 года.

Текущие состязания проходят в Рыбинске (Ярославская область) в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.