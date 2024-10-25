Подмосковная спортсменка заняла второе место на чемпионате России по велоспорту на треке

Подмосковная спортсменка Наталья Абасова стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту на треке. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она заняла второе место в дисциплине «индивидуальная гонка преследования 2 км», первое и третье место заняли представительницы Москвы.

Национальные чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке проходят в Москве на олимпийском велодроме «Крылатское», они завершатся завтра. Состязания проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.