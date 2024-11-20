Подмосковная спортсменка заняла второе место на международном турнире по боксу

Подмосковная спортсменка Дарья Калачева заняла второе место на XXI международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что она выступила в весовой категории 50 килограммов. В финале спортсменка из Серпухова встретилась с бронзовым призером чемпионата России 2024 года Рукет Куштовой.

Состязания проходили в Минске, в них приняли участие 80 спортсменов из 10 стран, включая Россию, Абхазию, Венгрию и другие. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.