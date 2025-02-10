Подмосковная спортсменка завоевала четыре «золота» на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала еще одну золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду в финальный день соревнований, в общей сложности по итогам турнира она завоевала четыре «золота». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день состязаний она выступила в дисциплине «трамплин 3 м» среди женщин. На втором месте в аналогичной дисциплине оказалась представительница Волгоградской области, на третьем — Свердловской.

Ранее спортсменка из Подмосковья одержала победу в дисциплинах «прыжки с трамплина 1 м» среди женщин, «синхронные смешанные прыжки с трамплина 3 м» вместе с атлетом из Москвы и «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир стал отборочным на ближайшие международные старты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.