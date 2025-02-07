Подмосковная спортсменка завоевала еще два «золота» на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду по итогам третьего дня соревнований, она выступила в дисциплине «прыжки с трамплина 1 м» среди женщин и в «синхронных смешанных прыжках с трамплина 3 м» вместе с московским атлетом Ильей Молчановым. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором и третьем месте в первой дисциплине оказались представительницы Санкт-Петербурга и Свердловской области. «Серебро» в «синхронных смешанных прыжках с трамплина 3 м» завоевал дуэт из Санкт-Петербурга, «бронзу» — пара из Санкт-Петербурга и Москвы. Кузина также завоевала золотую медаль во второй день соревнований в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области, напомнили в ведомстве.

Состязания проходят в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Они стали отборочным на ближайшие международные старты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.