Подмосковная спортсменка завоевала медали этапа Кубка мира по синхронному плаванию
Фото: [ФВВСР]
Представительница Подмосковья Валерия Плеханова стала дважды бронзовым призером на этапе Кубка мира по синхронному плаванию, а также стала победителем в составе сборной в групповой дисциплине. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она представляет областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4 Чехова и выступила в дисциплине «соло, техническая программа», а также в дисциплине «соло, произвольная программа». Она также заняла первое место с командой в дисциплине «группа — произвольная программа».
Соревнования стали дебютом для подмосковной синхронистки на взрослом международном уровне. Они прошли в Париже (Франция).
