Подмосковная спортсменка завоевала медали на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковная горнолыжница Анастасия Илюхина завоевала две медали в ходе III этапа Кубка России по фристайлу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в дисциплине «могул» она завоевала серебро, на первом и третьем месте в ней оказались спортсменки из Пермского края. Кроме того, Илюхина стала третьей в женских состязаниях в дисциплине «парный могул». «Золото» и «серебро» оказалось у представительниц Пермского края.

Состязания проходили городе Чайковский (Пермский край), в них приняли участие 36 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.