Подмосковная спортсменка завоевала награду на Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка, действующая победительница первенств мира, Европы и России Алина Шевченко завоевала бронзовую медаль на международном Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменке из Егорьевска в утешительной схватке за третье место удалось победить Анастасию Парохину из Сахалина. Она выступила в весе до 68 кг в непривычной для себя взрослой возрастной категории, уточнили в ведомстве.

Турнир проходил в Красноярске, его организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 23 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.