Подмосковная спортсменка завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова стала серебряным призером в стартовый день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, она участвовала в спринте на 7,5 километра. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом и третьем месте соответственно оказались россиянки Тамара Дербушева и Светлана Миронова. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске. В выходные также состоятся мужские соревнования в гонке преследования и масс-старты среди мужчин и женщин.

Финальный, шестой этап состязаний пройдет в апреле 2025 года в Мурманске. Они организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.