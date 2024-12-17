Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Подмосковная спортсменка Наталия Федченко завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года, она выступила в спринте на дистанции 7,5 километра. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте оказалась спортсменка из Свердловской области, на третьем — из Камчатского края. В ведомстве напомнили, что в сентябре 2024 году Федченко в составе сборной региона заняла второе место в рамках первенства России по летнему биатлону.

Соревнования проводились в городе Уват (Тюменская область). Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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