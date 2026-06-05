Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»
Подмосковная теннисистка Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Подмосковная спортсменка Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта) вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» – 2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале восьмая ракетка мира Андреева смогла обыграть 15-ю ракетку мира украинку Марту Костюк, для 19-летней теннисистки этот выход в финал стал первым в карьере на турнирах Большого шлема.
«Отмечу, что условия были очень непростыми: дул ветер, и я не могла понять, с какой силой пробивать по мячу. Это сильно усложняло игру, но мне удалось сохранить концентрацию», – прокомментировала Мирра Андреева.
Финал пройдет в субботу, 6 июня, соперницей подмосковной спортсменки станет польская теннисистка Майя Хвалиньска (114-я ракетка мира).
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