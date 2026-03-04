Подмосковная ветслужба проверила качество яиц на ярмарках

Специалисты подмосковной Государственной ветеринарной службы Московской области регулярно проводят проверку продуктов, представленных на местных рынках и ярмарках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам января 2026 года было отобрано 357 проб яиц для проведения более 500 лабораторных исследований. Специалисты провели органолептическое исследование, чтобы оценить продукцию по внешнему виду, цвету, запаху и целостности скорлупы, а также овоскопию – просвечивание яиц. Мониторинг позволил своевременно снять с реализации 85 яиц, не соответствующих установленным стандартам.

Напомним, что найти адреса и режим работы всех ярмарок и рынков региона можно на интерактивной карте портала «МОй АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.