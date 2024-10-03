Подмосковная женская команда «Khimki Power» завоевала серебряные медали на Кубке России по баскетболу 3×3. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она уступила первое место команде «Десерт» из Екатеринбурга со счетом 12:13. В состав команды Московской области вошли воспитанницы Центра спортивной подготовки № 5 Полина Святская, Софья Шабунина, Вера Шнейдер и Татьяна Казакова. Последнюю по итогам турнира признали «самым опасным игроком».

Соревнования проходили на федеральной территории «Сириус», в них приняли участие 24 мужских и 15 женских команд. Они состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.