Подмосковная женская команда стала бронзовым призером Спартакиады учащихся по хоккею

Подмосковная женская сборная стала бронзовым призером соревнований по хоккею в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2026 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительницам региона удалось обыграть команду Челябинской области со счетом 3:1. Первое место заняла сборная Москвы, второе — Санкт-Петербурга.

В общей сложности в состязаниях приняли участие 120 спортсменок из шести субъектов Российской Федерации, они прошли в городе Салават (Республика Башкортостан) в рамках федеральной программы «Спорт России».

