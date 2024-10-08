Подмосковное предприятие планирует нарастить производство косметики

Высокотехнологичный завод «Биофармлаб», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», планирует построить третью очередь завода и вдвое увеличить производство косметических средств — до 36 миллионов единиц продукции ежегодно. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сейчас компания в месяц производит 1,5 миллиона косметических средств. После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки, строительство которой завершится в I квартале 2025 года, компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции до трех миллионов единиц», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на втором Международном форуме ОЭЗ-2024.

По ее словам, после расширения завода здесь создадут 100 новых рабочих мест. Произведенную продукцию поставляют по всей России, а также в 19 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Монголию и другие. Ее реализуют под торговыми марками AEVIT, Sebocelin, «Лошадиная сила», Vegan up и другими.

Директор завода «Биофармлаб» Иван Дымчук подчеркнул, что на рынок выводят только тот продукт, при разработке которого учтены все требования к качеству и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.