ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа станет одним из участников экспозиции Подмосковья на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» и представит кофейную продукцию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ассортименте компании более 100 наименований кофе – в зернах, молотый, растворимый сублимированный, а также кофейные напитки, какао и цикорий. Она выпускает более 6 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие также участвует в общественной жизни региона и оказывает поддержку детским домам, медицинским учреждениям, участникам специальной военной операции и ветеранам Великой Отечественной войны.

В ведомстве добавили, что выставка «Золотая осень — 2025» пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» по адресу: г. Москва, Верхняя аллея, д. 6, стр. 1.

