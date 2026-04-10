Подмосковное предприятие вошло в рейтинг лучших работодателей для молодежи по версии Forbes

Один из ведущих производителей молочной продукции в Московской области вошел в престижный рейтинг лучших работодателей для молодежи по версии Forbes. Это значимое достижение подчеркивает привлекательность компании для молодых специалистов и ее соответствие современным стандартам работы с персоналом, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рейтинге представлены 50 российских компаний, в которых доля сотрудников в возрасте от 18 до 26 лет варьируется от 8 до 100%. Компания из Красногорска получила статус «серебряного» работодателя: молодые специалисты составляют 16% от общего числа сотрудников предприятия.

Успех АО «Эйч Энд Эн» (бренд «Логика молока») в этом рейтинге не случайность, а результат целенаправленной кадровой политики. Компания активно инвестирует в развитие молодых специалистов, создавая среду, где начинающие сотрудники могут получить практический опыт на современном производстве, перенять знания у опытных наставников, участвовать в инновационных проектах отрасли, выстроить долгосрочную карьеру в агропромышленном комплексе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что попадание «Логики молока» в список Forbes — важный шаг для всего агропромышленного сектора региона. Это не только укрепляет кадровый потенциал отрасли, но и формирует положительный имидж сельскохозяйственных профессий среди молодежи. Успешный пример компании может вдохновить другие предприятия следовать схожим принципам работы с молодыми кадрами.

