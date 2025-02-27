Подмосковной строительной компании напомнили о природоохранном законодательстве

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ООО СК «Капиталстрой», на участке которого выявили признаки нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участок находится в поселке Сергиевский городского округа Коломна, на нем были обнаружены колодцы, с которых вывели водопропускные сооружения в каналы, вырытые с помощью механизированной техники. Эксперты установили, что с сооружений водоотведения происходило загрязнение почв сточными водами. Строительная компания должна будет устранить источник загрязнения и поставить источники негативного воздействия на учет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.