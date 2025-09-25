Подмосковному бизнесу передали около 50 объектов недвижимости за рубль

С начала 2025 года подмосковным предпринимателям передали около 50 объектов в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль», ее участниками стали 38 представителей малого и среднего предпринимательства – общий объем инвестиций в запуск проектов составит 480 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Их реализация позволит создать 185 рабочих мест для жителей Подмосковья. Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Московской области — на сегодняшний день там отображена информация почти о 150 объектах для среднего и малого бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках программы бизнес должен будет провести капитальный ремонт или реконструкцию объекта в течение 1,5 лет. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что в случае, если износ помещения или здания превышает 80%, устанавливается годовая арендная плата в размере одного рубля. Если менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размера налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости.

Так, например, в Балашихе уже отремонтировали некоторые помещения, предоставленные на льготных условиях. В микрорайоне Железнодорожный открылась парикмахерская, микрорайоне Кучино – склад, на улице Свердлова – пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами. Подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области.

