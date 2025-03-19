Подмосковному бизнесу рассказали о доступных участках в индустриальных парках

Подмосковному бизнесу для реализации инвестпроектов доступны более 2,5 тыс. га земли на территории индустриальных парков региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где такая инфраструктура будет создана. На этих территориях можно построить предприятия практически любого масштаба», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе уже функционируют 72 индустриальных парка, еще 27 — находятся на этапе создания. В общей сложности их площадь составляет почти 7 тыс. га. Напомним, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.