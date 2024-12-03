Подмосковную компанию признали лучшей в одной из номинаций премии «Надежда на технологии»

Компания «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щелково стала победителем премии «Надежда на технологии» в номинации «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии» по итогам 2023 года, диплом лауреата и статуэтку премии ее представителям вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году компания выпустила более 105 тысяч изделий для протезов нижних конечностей. Свою продукцию она поставляет в Китай, Южную Корею, Бразилию и другие страны. В октябре 2024 года МЕТИЗ также был признан одним из «Лучших экспортеров в сфере промышленности (МСП)» по итогам третьего Всероссийского этапа конкурса «Экспортер года».

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