Подмосковную молодежь пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «ГородА Победы Первые»

Молодежь из Подмосковья может подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе творческих сборных «ГородА Победы Первые», организованном Общественной палатой Московской области и администрацией Красногорска при поддержке Центра креативных индустрий «Новый Город». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Инициативу реализуют при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Московской областной думы и «Движения Первых». В нее входят командный конкурс театрализованных номеров под темой «За мирное небо, улыбки детей!», а также арт-галерея «Победа соткана любовью». Для участия нужно перейти на официальную страницу, ознакомиться с положением о конкурсе, выбрать направление, заполнить регистрационную форму и отправить заявку.

Участников будут оценивать члены жюри — деятели культуры и искусства, участники специальной военной операции, представители молодежных и ветеранских организаций. Командам-участницам вручат памятные дипломы и подарки от партнеров проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+