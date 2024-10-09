Подмосковную самбистку признали лучшей спортсменкой в этом году

Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова стала лучшей спортсменкой 2024 года — она одержала победу в номинации в рамках Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Награду ей вручили на торжественной церемонии в Кремлевском дворце в Москве. Среди лауреатов премии были сильнейшие представители федераций — членов РСБИ, а также спортсмены-участники специальной военной операции.

«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», — отметил президент России Владимир Путин в своем послании к участникам премии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

Кахраманова является чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по самбо, в прошлом году она завоевала золотую медаль на Играх стран СНГ и стала чемпионкой России по самбо. Отметим, что первое вручение премии «Золотой пояс» состоялось в 2005 году.

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