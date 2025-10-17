Подмосковные активисты РСО заняли призовые места на слете и спартакиаде студотрядов

Подмосковные активисты РСО приняли участие в IX Слете и спартакиаде студенческих отрядов Центрального федерального округа, который прошел в Тамбовской области, в общей сложности на одной площадке собрались более 500 участников из 18 регионов России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Участие в слете ЦФО — яркое событие для нашей молодежи. Здесь они обмениваются опытом, идеями. В этом году на слет поехали 60 подмосковных студотрядовцев. Это ребята из педагогических, строительных, сервисных, сельскохозяйственных отрядов и отрядов проводников. Активисты продемонстрировали свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных направлениях. И в итоге привезли нам несколько побед», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, представители региона заняли первые места в дисциплине «Волейбол», номинациях «Горничные» и «Матрос-спасатель», направлении «Медиа», «Перформанс» и не только.

В рамках мероприятий активисты принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих программах и спортивных испытаниях.

«Слет ЦФО — это не просто мероприятие, это заряд энергии на весь год! Здесь чувствуешь настоящую силу студотрядовского братства, потому что рядом те, кто понимает тебя с полуслова и готов поддержать в любой момент», — поделился впечатлениями один из участников слета Влад Шевелев из Подольска.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев добавил, что подобные мероприятия позволяют участникам сплотиться и проявить командный дух.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.