Подмосковные активисты смогут присоединиться к месячнику защиты малых рек

Подмосковные активисты смогут присоединиться к акции Единые дни защиты малых рек и водоемов, которая стартовала в России в четверг, 15 мая. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Водные ресурсы — одно из главных богатств Подмосковья. <…> Состояние малых рек и водоемов должно стать общей заботой, только в этом случае нам удастся сохранить водные богатства Подмосковья», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Экологический месячник инициировала Сеть российских рек, в организацию вошли более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России.

До середины июня в России будут проходить экологические акции, самой масштабной из которых является «Вода России». Расписание акций можно узнать в администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.