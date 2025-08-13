Подмосковные активисты стройотрядов приняли участие в двух Всероссийских проектах

Более 50 активистов студенческих строительных отрядов Подмосковья приняли участие в двух Всероссийских проектах — IX студенческой стройке «Санкт-Петербург» и возведении жилого комплекса в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, параллельно с федеральными проектами студенты участвуют в строительстве объектов в родном регионе. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Для наших ребят это не просто летняя подработка, а полноценная профессиональная школа. Работая на знаковых объектах плечом к плечу с опытными наставниками, они осваивают современные технологии, оттачивают практические навыки, что невозможно сделать в аудитории», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Работы в Петербурге будут проходить до 22 августа, там студенты занимаются дорожными работами, отделкой и благоустройством территорий. В Татарстане 28 студентов из области участвуют в создании нового микрорайона.

Сотрудничество российских студенческих отрядов с ОЭЗ «Алабуга» началось с 2022 года, в рамках проекта уже реализовали девять строек с участием более 7 тыс. человек.

«Участие в таких проектах — это уникальная возможность для профессионального старта. Ребята не только получают практические навыки, но и учатся работать в команде, брать на себя ответственность за масштабные задачи», — сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.