Подмосковные архивисты представили на всероссийской конференции документы об освобождении Крыма

Подмосковные архивисты представили на XII Всероссийских (Крымско-московских) архивно-краеведческих чтениях уникальные документы об освобождении Крыма, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В частности, был представлен доклад на тему «Освобождение Севастополя: документы ГБУ Московской области „Центральный государственный архив Московской области“ рассказывают». Он посвящен воспоминаниям генерал-лейтенанта артиллерии Ивана Стрельбицкого. В доклад были включены документы фонда личного происхождения и материалы с грифом «для служебного пользования».

Мероприятие прошло в поселке городского типа Форос. В его рамках Подмосковье поделилось опытом предоставления удаленного доступа к цифровым архивам. Также Подмосковье передало в дар сотрудникам Госкомитета по делам архивов Республики Крым копию фотоальбома «Севастополь. 1942—1970».

Как напомнила глава министерства Надежда Куртяник, в Подмосковье все архивные фонды объединены в одну информационную систему. С запуском комплексной онлайн-услуги стало проще получить выписку из архивов. Объем оцифрованных документов в Центральном госархиве Подмосковья составляет более 13 млн листов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в управлении и ее целях.