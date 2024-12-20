Подмосковные автовокзалы и автостанции украсили к Новому году

АО «Мострансавто» украсило автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы к Новому году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, сотрудники компании установили новогодние атрибуты на автовокзалах в Воскресенске, Зарайске, Клину, Луховицах и других округах. В праздничные дни в автобусах будут звучать поздравление с Новым годом и Рождеством от Деда Мороза из Великого Устюга. На информационных экранах в транспортных средствах разместят детские рисунки конкурса «Новогодний автобус». Помимо этого, на некоторых маршрутах пассажиров встретят водители в костюмах Деда Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.