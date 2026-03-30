Подмосковные биатлонисты получили почти 20 медалей по итогам чемпионата России
Фото: [Союз биатлонистов России]
Подмосковные биатлонисты завоевали 17 медалей на чемпионате России по биатлону, в финале они получили две награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Завершающие состязания выиграли Саид Каримулла Халили и Анастасия Халили, они выступили в дисциплине «марафон» среди мужчин и женщин соответственно. В общей сложности в копилке сборной девять золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.
Состязания прошли в Ижевске, Тюмени и Увате в рамках федеральной программы «Спорт России».
